Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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Fresenius SECo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius nach Zahlen zum zweiten Quartal von 55 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beide operativen Segmente des Gesundheitskonzerns kämen gut voran, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bad Homburger hätten das Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr stärker erhöht, als er erwartet habe./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
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Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
56.00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
47.31 €
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Abst. Kursziel*:
18.37%
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Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.15%
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Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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06.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.ch)
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|Freundlicher Handel: DAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
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06.08.26
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06.08.26
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06.08.26
|EQS-News: Fresenius transitions to registered shares – automatic conversion for shareholders (EQS Group)
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06.08.26
|Barclays Capital: Overweight für Fresenius SE-Aktie (finanzen.ch)
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06.08.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
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06.08.26
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