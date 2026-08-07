Fresenius 43.81 CHF 0.24% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius nach Zahlen zum zweiten Quartal von 55 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beide operativen Segmente des Gesundheitskonzerns kämen gut voran, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bad Homburger hätten das Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr stärker erhöht, als er erwartet habe./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.