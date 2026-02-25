Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
25.02.2026 08:40:45

Fresenius SECo Neutral

Fresenius
44.54 CHF -3.21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ausblick liege unter den Erwartungen, schrieb Richard Felton am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Der Konsens für das operative Ergebnis dürfte im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Neutral
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
49.24 € 		Abst. Kursziel*:
1.54%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
48.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.42%
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse