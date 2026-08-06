Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Fresenius SE-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius nach Zahlen zum zweiten Quartal von 55 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beide operativen Segmente des Gesundheitskonzerns kämen gut voran, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bad Homburger hätten das Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr stärker erhöht, als er erwartet habe.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Fresenius SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 13:11 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1.3 Prozent auf 47.24 EUR nach oben. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 18.54 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 381’376 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Das Papier büsste seit Anfang des Jahres 2026 0.9 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET



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