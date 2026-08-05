Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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06.08.2026 09:50:11
Fresenius SECo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 56,50 auf 57,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der starke Lauf setze sich fort, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Ein Verkauf des FMC-Anteils könnte den Aktien Schwung geben./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
57.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
47.40 €
|
Abst. Kursziel*:
21.31%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
47.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.85%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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