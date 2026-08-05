Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’585 0.2%  SPI 20’531 0.3%  Dow 54’349 0.5%  DAX 26’184 0.2%  Euro 0.9337 0.1%  EStoxx50 6’514 0.6%  Gold 4’283 0.8%  Bitcoin 52’349 0.5%  Dollar 0.8089 0.2%  Öl 79.5 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Roche149905998Swiss Re12688156Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Rigetti Computing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
QIAGEN-Aktie wechselt ins Plus: Erwartungen übertroffen bei Umsatz und bereinigtem Gewinn - Ausblick bestätigt
Enttäuschende Zahlen: Honeywell Aerospace-Aktie bricht nach Ausblicks-Senkung ein
Commerzbank-Aktie im Plus: Deutliches Ertragswachstum treibt Gewinn über Erwartungen
DEUTZ-Aktie mit Plus: Motorenbauer legt weiter zu - Prognose bestätigt
Suche...

Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

44.44
CHF
0.08
CHF
0.18 %
09:42:27
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.08.2026 09:50:11

Fresenius SECo Overweight

Fresenius
44.30 CHF -0.16%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 56,50 auf 57,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der starke Lauf setze sich fort, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Ein Verkauf des FMC-Anteils könnte den Aktien Schwung geben./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
57.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
47.40 € 		Abst. Kursziel*:
21.31%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
47.58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.85%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse