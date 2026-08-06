Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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06.08.2026 10:43:47
Barclays Capital: Overweight für Fresenius SE-Aktie
Barclays Capital-Analyst Hassan Al-Wakeel hat sich intensiv mit dem Fresenius SE-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 56,50 auf 57,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der starke Lauf setze sich fort, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Ein Verkauf des FMC-Anteils könnte den Aktien Schwung geben.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 10:27 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1.6 Prozent auf 47.38 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 21.36 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 285’110 Fresenius SE-Aktien gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 0.6 Prozent abwärts.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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