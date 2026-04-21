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Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

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23.04.2026 07:54:35

Fresenius SECo Neutral

Fresenius
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius von 51 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte am Mittwochabend seine Schätzungen bis 2028 vor dem Quartalsbericht der Bad Homburger noch an. Für das erste Quartal rechnet er mit einem Wachstum um 4 Prozent. Seine Ergebnisschätzungen für die Jahre 2026 bis 2028 sinken vor allem wegen höherer Einkaufskosten um bis zu 5 Prozent./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 21:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Neutral
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
42.14 € 		Abst. Kursziel*:
13.91%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
41.73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
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