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Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

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07.08.2026
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06.08.2026 06:56:02

Fresenius SECo Overweight

Fresenius
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius von 56,60 auf 55,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. David Adlington lobte am Mittwoch in seinem Resümee zum Quartalsbericht ordentliche Aussichten für das zweite Halbjahr bei einem attraktiven Bewertungsniveau der Aktien./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
55.20 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
46.56 € 		Abst. Kursziel*:
18.56%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
47.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.45%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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