FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat JCDecaux mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Hold" belassen. Das organische Umsatzwachstum und die operativen Margen des Werbekonzerns im vergangenen Jahr hätten positiv überrascht, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Auch die geplante höhere Dividende sollte gut ankommen./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Hold
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
18.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18.39 € 		Abst. Kursziel*:
-2.12%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
19.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.09%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:16 JCDecaux Hold Deutsche Bank AG
07:29 JCDecaux Overweight Barclays Capital
12.03.26 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
12.03.26 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
