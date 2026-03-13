JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919
17.81CHF
0.90CHF
5.35 %
14:08:45
BRXC
13.03.2026 12:16:08
JCDecaux Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat JCDecaux mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Hold" belassen. Das organische Umsatzwachstum und die operativen Margen des Werbekonzerns im vergangenen Jahr hätten positiv überrascht, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Auch die geplante höhere Dividende sollte gut ankommen./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Hold
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18.39 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.12%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
19.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.09%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|12:16
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|07:29
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|12.03.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
