Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Linde mit einem Kursziel von 537 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Für die Industriegasehersteller Linde, Air Liquide und Air Products wären knappheitsbedingte Höchstpreise für Helium im Zuge des Iran-Kriegs nach dem Gegenwind im vergangenen Jahr positiv, schrieb James Hooper in seiner Betrachtung der Chemie- und Halbleiterbranche vom Donnerstagabend. Für letztere betonte er, Infineon habe gut diversifizierte Lieferketten und keine direkten Abhängigkeiten von Lieferanten aus dem Nahen Osten./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Outperform
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 537.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 490.41
|
Abst. Kursziel*:
9.50%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 490.48
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.48%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Linde plc
|
12.03.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
03.03.26
|S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.02.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Linde-Aktie ein (finanzen.net)
|
24.02.26
|EQS-News: Linde Increases Dividend 7% (EQS Group)
|
24.02.26
|S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Linde-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Linde plc
|13:13
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|12:15
|Linde Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Linde Buy
|UBS AG
|03.03.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|25.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:13
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|12:15
|Linde Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Linde Buy
|UBS AG
|03.03.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|25.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:13
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|12:15
|Linde Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Linde Buy
|UBS AG
|03.03.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|25.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|01.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Linde plc
|391.10
|1.75%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:19
|
Bernstein Research
Infineon Outperform
|13:14
|
Bernstein Research
Air Liquide Outperform
|13:13
|
Bernstein Research
Linde Outperform
|12:53
|
Goldman Sachs Group Inc.
Adobe Sell
|12:22
|
Deutsche Bank AG
Siltronic Hold
|12:16
|
Deutsche Bank AG
JCDecaux Hold
|12:15
|
Deutsche Bank AG
RTL Hold