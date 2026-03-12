RTL Aktie 80896 / LU0061462528
33.00CHF
1.00CHF
3.13 %
13:44:06
SWX
13.03.2026 12:15:34
RTL Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat RTL Group mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Hold" belassen. Der Medienkonzern habe 2025 mit dem Ergebnis (Ebita) moderat positiv überrascht und einen erfreulichen Gewinnausblick gegeben, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
RTL
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
36.25 €
Abst. Kursziel*:
-3.45%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
37.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
-5.41%
Analyst Name::
Nizla Naizer
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RTL
12:29
|RTL Aktie News: RTL präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
09:29
|RTL Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von RTL (finanzen.ch)
12.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
12.03.26
|RTL Aktie News: RTL präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
12.03.26
|RTL will Umsatz und operatives Ergebnis steigern - Aktie im Plus (AWP)
12.03.26
|RTL peilt 2026 Umsatzplus an - Operatives Ergebnis soll ebenfalls steigen (AWP)
Analysen zu RTL
|12:15
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
