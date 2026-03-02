Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 36 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst James Vane-Tempest kappte am Sonntag im Nachgang der jüngsten Jahresbilanz seine Umsatzschätzungen für den Dialysekonzern bis 2029. Er begründete dies unter anderem mit einem geringeren Geschäftsvolumen in den USA. Wegen der wirtschaftlichen Herausforderungen des Unternehmens erhöhte er auch den Abschlag in seinem Bewertungsmodell./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
39.13 €
|
Abst. Kursziel*:
-18.22%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
39.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.19%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
28.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Was Analysten von Fresenius Medical Care (FMC) St erwarten (finanzen.net)
|
27.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Verluste in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
26.02.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Gewinne in Frankfurt: So performt der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|08:58
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|35.59
|1.28%
