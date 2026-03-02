Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

35.72
CHF
0.58
CHF
1.65 %
10:34:01
SWX
02.03.2026 08:58:14

02.03.2026 08:58:14

Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform

Fresenius Medical Care
35.78 CHF -0.21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 36 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst James Vane-Tempest kappte am Sonntag im Nachgang der jüngsten Jahresbilanz seine Umsatzschätzungen für den Dialysekonzern bis 2029. Er begründete dies unter anderem mit einem geringeren Geschäftsvolumen in den USA. Wegen der wirtschaftlichen Herausforderungen des Unternehmens erhöhte er auch den Abschlag in seinem Bewertungsmodell./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 14:53 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
39.13 € 		Abst. Kursziel*:
-18.22%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
39.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19.19%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

08:58 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
27.02.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
25.02.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
mehr Analysen
