Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Air Liquide Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air Liquide mit einem Kursziel von 194 Euro auf "Outperform" belassen. Für die Industriegasehersteller Linde, Air Liquide und Air Products wären knappheitsbedingte Höchstpreise für Helium im Zuge des Iran-Kriegs nach dem Gegenwind im vergangenen Jahr positiv, schrieb James Hooper in seiner Betrachtung der Chemie- und Halbleiterbranche vom Donnerstagabend. Für letztere betonte er, Infineon habe gut diversifizierte Lieferketten und keine direkten Abhängigkeiten von Lieferanten aus dem Nahen Osten./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
194.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
171.14 €
|
Abst. Kursziel*:
13.36%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
171.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.33%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|13:14
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|11.03.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|13:14
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|11.03.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|13:14
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|11.03.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|154.70
|0.54%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:14
|
Bernstein Research
Air Liquide Outperform
|13:13
|
Bernstein Research
Linde Outperform
|12:53
|
Goldman Sachs Group Inc.
Adobe Sell
|12:22
|
Deutsche Bank AG
Siltronic Hold
|12:16
|
Deutsche Bank AG
JCDecaux Hold
|12:15
|
Deutsche Bank AG
RTL Hold
|12:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Linde Overweight