13.03.2026 11:15:00
Allianz-Aktie im Plus: Konzern stellt Vorstand neu auf
Die Allianz SE ordnet ihren Vorstand mit Wirkung zum 1. Januar 2027 neu.
Im Zuge dieser Neubesetzung kommt es zu einer Umverteilung der Ressorts innerhalb des bestehenden Gremiums. Renate Wagner übernimmt künftig die Verantwortung für Deutschland, die Schweiz sowie Zentral- und Osteuropa, während sie weiterhin die Bereiche "People & Culture" sowie "Mergers & Acquisitions" leitet. Das globale Privatkundengeschäft in der Schaden- und Unfallversicherung (Global Property & Casualty Retail) wird künftig an Sirma Boshnakova berichten, die bereits West- und Südeuropa sowie Allianz Direct und Allianz Partners verantwortet. Zudem wurde laut Allianz das Mandat der Finanzvorständin Claire-Marie Coste-Lepoutre vorzeitig um fünf Jahre bis Ende 2031 verlängert.
Die Allianz-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,51 Prozent höher bei 352,30 Euro.
DOW JONES
Analysen zu Allianz
|07:04
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Allianz Hold
|Deutsche Bank AG
