Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’013 1.0%  SPI 19’199 0.8%  Dow 49’175 0.8%  DAX 24’986 0.0%  Euro 0.9122 0.0%  EStoxx50 6’117 0.0%  Gold 5’190 0.9%  Bitcoin 50’163 1.2%  Dollar 0.7728 -0.1%  Öl 71.2 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ServiceNow-Aktie trotz KI-Sorgen im Fokus: JPMorgan ist für diese Softwaretitel optimistisch
Ausblick: Cronos veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Lucid-Aktie gibt ab: Tesla-Rivale weiterhin tief in den roten Zahlen
Leclanché-Aktie: Mitten im Liquiditätstrubel neuen Finanzchef ernennt
Goldpreis: Trumps Zoll-Kapriolen sorgen für leichten Auftrieb
Suche...

Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

34.15
CHF
-2.74
CHF
-7.43 %
24.02.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.02.2026 06:27:41

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

Fresenius Medical Care
35.55 CHF -6.02%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Die Quartalszahlen des Dialyseanbieters hätten zwar die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb David Adlington am Dienstagabend. Doch die Gründe dafür dürften die Anleger wenig begeistern, da sie nicht nachhaltig seien und künftig eher für Gegenwind sorgen dürften. Dazu lasteten mögliche Aktienverkäufe des Großaktionärs Fresenius auf der Stimmung. Die Schätzungen für das diesjährige operative Ergebnis dürften daher im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 23:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
37.40 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
38.47 € 		Abst. Kursziel*:
-2.78%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
38.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.96%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?