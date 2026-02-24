Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Die Quartalszahlen des Dialyseanbieters hätten zwar die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb David Adlington am Dienstagabend. Doch die Gründe dafür dürften die Anleger wenig begeistern, da sie nicht nachhaltig seien und künftig eher für Gegenwind sorgen dürften. Dazu lasteten mögliche Aktienverkäufe des Großaktionärs Fresenius auf der Stimmung. Die Schätzungen für das diesjährige operative Ergebnis dürften daher im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
37.40 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
38.47 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.78%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
38.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.96%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
24.02.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung gemäss § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
24.02.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
24.02.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX schlussendlich stärker (finanzen.ch)
|
24.02.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.ch)
|
24.02.26