NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Die Quartalszahlen des Dialyseanbieters hätten zwar die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb David Adlington am Dienstagabend. Doch die Gründe dafür dürften die Anleger wenig begeistern, da sie nicht nachhaltig seien und künftig eher für Gegenwind sorgen dürften. Dazu lasteten mögliche Aktienverkäufe des Großaktionärs Fresenius auf der Stimmung. Die Schätzungen für das diesjährige operative Ergebnis dürften daher im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken./rob/gl/ag;