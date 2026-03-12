Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siltronic mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Dem Jahresbericht zufolge sei ein großer Teil der Unternehmensverbindlichkeiten plötzlich erst in mehr als fünf Jahren fällig, schrieb Robert Sanders in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Dies spiegele wahrscheinlich Verhandlungen zwischen Siltronic und seinen größten Kunden wie etwa Samsung wider, in denen Siltronic eine Stundung dieser Verpflichtungen im Gegenzug für eine Art Gegenleistung ausgehandelt habe. Dies könnte sich auf die Waferpreis, einen bevorzugten Zugang oder sogar auf die Gewährung von Vorkaufsrechten für eine Minderheitsbeteiligung an FabNext beziehen./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic AG Hold
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
53.25 € 		Abst. Kursziel*:
-9.86%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
58.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18.30%
Analyst Name::
Robert Sanders 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

