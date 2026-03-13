Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
Infineon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Infineon mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Outperform" belassen. Für die Industriegasehersteller Linde, Air Liquide und Air Products wären knappheitsbedingte Höchstpreise für Helium im Zuge des Iran-Kriegs nach dem Gegenwind im vergangenen Jahr positiv, schrieb James Hooper in seiner Betrachtung der Chemie- und Halbleiterbranche vom Donnerstagabend. Für letztere betonte er, Infineon habe gut diversifizierte Lieferketten und keine direkten Abhängigkeiten von Lieferanten aus dem Nahen Osten./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
