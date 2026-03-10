Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich fester

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 1.08 Prozent stärker bei 24’043.00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24’064.50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23’638.50 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 10.02.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25’016.00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, stand der LUS-DAX bei 24’215.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 22’570.00 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 2.13 Prozent. Bei 25’509.50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’863.00 Zähler.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 6.18 Prozent auf 157.95 EUR), Infineon (+ 5.98 Prozent auf 41.28 EUR), Bayer (+ 5.83 Prozent auf 39.78 EUR), Continental (+ 5.23 Prozent auf 64.02 EUR) und Siemens (+ 4.95 Prozent auf 232.05 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen SAP SE (-1.82 Prozent auf 168.76 EUR), QIAGEN (-0.82 Prozent auf 36.86 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0.58 Prozent auf 39.53 EUR), Deutsche Börse (-0.58 Prozent auf 240.90 EUR) und Beiersdorf (-0.12 Prozent auf 80.88 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5’058’204 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 200.679 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.06 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch