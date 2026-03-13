Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Adobe Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adobe von 290 auf 220 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die nachbörslichen Kursverluste seien wohl Ausdruck der Unsicherheit in der Suche nach einem neuen Konzernchef und einem möglichen Strategiewechsel, schrieb Gabriela Borges am Freitag. Zudem sei sie Ausdruck des Missverhältnisses zwischen Zuwachs der Abo-Umsätze und dem Abschwung der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR)./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adobe Inc. Sell
|
Unternehmen:
Adobe Inc.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 220.00
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
$ 269.78
|
Abst. Kursziel*:
-18.45%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
$ 270.10
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18.55%
|
Analyst Name::
Gabriela Borges
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Adobe Inc.
|
09:33
|Langjähriger Chef von Software-Konzern Adobe tritt zurück - Aktie fällt (AWP)
|
12.03.26
|Ausblick: Adobe präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
04.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
03.03.26
|NYSE-Handel S&P 500 beendet die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite sackt am Dienstagmittag ab (finanzen.ch)
Analysen zu Adobe Inc.
|12:53
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|12:53
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|12:53
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|195.80
|-8.34%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:19
|
Bernstein Research
Infineon Outperform
|13:14
|
Bernstein Research
Air Liquide Outperform
|13:13
|
Bernstein Research
Linde Outperform
|12:53
|
Goldman Sachs Group Inc.
Adobe Sell
|12:22
|
Deutsche Bank AG
Siltronic Hold
|12:16
|
Deutsche Bank AG
JCDecaux Hold
|12:15
|
Deutsche Bank AG
RTL Hold