Adobe 195.80 CHF -8.34% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adobe von 290 auf 220 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die nachbörslichen Kursverluste seien wohl Ausdruck der Unsicherheit in der Suche nach einem neuen Konzernchef und einem möglichen Strategiewechsel, schrieb Gabriela Borges am Freitag. Zudem sei sie Ausdruck des Missverhältnisses zwischen Zuwachs der Abo-Umsätze und dem Abschwung der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR)./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 07:39 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.