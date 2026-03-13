Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Adobe Aktie 903472 / US00724F1012

195.80
CHF
-17.82
CHF
-8.34 %
12:05:03
BRXC
13.03.2026 12:53:32

Adobe Sell

Adobe
195.80 CHF -8.34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adobe von 290 auf 220 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die nachbörslichen Kursverluste seien wohl Ausdruck der Unsicherheit in der Suche nach einem neuen Konzernchef und einem möglichen Strategiewechsel, schrieb Gabriela Borges am Freitag. Zudem sei sie Ausdruck des Missverhältnisses zwischen Zuwachs der Abo-Umsätze und dem Abschwung der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR)./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 07:39 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adobe Inc. Sell
Unternehmen:
Adobe Inc. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 220.00
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
$ 269.78 		Abst. Kursziel*:
-18.45%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
$ 270.10 		Abst. Kursziel aktuell:
-18.55%
Analyst Name::
Gabriela Borges 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

