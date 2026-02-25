Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
35.85CHF
0.95CHF
2.72 %
09:11:01
SWX
27.02.2026 07:36:34
Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
Fresenius Medical Care
36.20 CHF 2.79%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 47,50 auf 46,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das Wachstum der Behandlungszahlen bleibe wässrig, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstagabend im Nachgang des Geschäftsberichts des Dialysekonzerns./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 21:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
46.50 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
39.40 €
|
Abst. Kursziel*:
18.02%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
39.71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.10%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
