Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’992 0.6%  SPI 19’231 0.4%  Dow 49’499 0.0%  DAX 25’264 -0.1%  Euro 0.9128 0.0%  EStoxx50 6’153 -0.1%  Gold 5’177 -0.1%  Bitcoin 52’520 0.6%  Dollar 0.7724 -0.2%  Öl 71.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156NVIDIA994529Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Ängste an den US-Börsen: So belastet Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co.
Block-Aktie im Aufwind: KI-Kurs von CEO Jack Dorsey beflügelt Anleger - massiver Stellenabbau angekündigt
Ausblick: Berkshire Hathaway gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Goldpreis um 5.200 US-Dollar-Schwelle - Spannung vor US-Arbeitslosenzahlen
VZ Holding-Aktie: Ergebnisplus im Geschäftsjahr 2025
Suche...
Plus500 Depot

Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

35.85
CHF
0.95
CHF
2.72 %
09:11:01
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.02.2026 07:36:34

Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight

Fresenius Medical Care
36.20 CHF 2.79%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 47,50 auf 46,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das Wachstum der Behandlungszahlen bleibe wässrig, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstagabend im Nachgang des Geschäftsberichts des Dialysekonzerns./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 21:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
46.50 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
39.40 € 		Abst. Kursziel*:
18.02%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
39.71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.10%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?