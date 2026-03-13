Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Niedrigere Schätzungen hätten die Kurse in der europäischen Medizintechnik- und Gesundheitsbranche zuletzt belastet, schrieb David Adlington am Donnerstagabend. Chancen böten sich, sollte es im Nahen Osten eine rasche Lösung geben. Sein Favorit bleibe die Fresenius-Aktie. Bei FMC gebe es hingegen mit Blick auf die Volumina Sorgen über die längerfristigen Wachstumsaussichten./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
37.40 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
39.74 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.89%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
39.81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.05%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
12:37
|Kaufen für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach DZ BANK-Analyse (finanzen.ch)
|
11.03.26
|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
11.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Schwacher Handel: DAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich fester (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|12:02
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:46
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|02.03.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|12:02
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:46
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|02.03.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|12:02
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|02.03.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12.03.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|24.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|35.69
|2.18%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:19
|
Bernstein Research
Infineon Outperform
|13:14
|
Bernstein Research
Air Liquide Outperform
|13:13
|
Bernstein Research
Linde Outperform
|12:53
|
Goldman Sachs Group Inc.
Adobe Sell
|12:22
|
Deutsche Bank AG
Siltronic Hold
|12:16
|
Deutsche Bank AG
JCDecaux Hold
|12:15
|
Deutsche Bank AG
RTL Hold