Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
34.52CHF
-0.39CHF
-1.12 %
11.03.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.03.2026 07:30:13
Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
Fresenius Medical Care
35.58 CHF 0.45%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 46,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Einführung des Hämodialysegeräts 5008X dürfte nahtlos vonstattengehen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwochnachmittag nach einer Konferenz mit Investor Relations./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
46.50 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
39.06 €
|
Abst. Kursziel*:
19.05%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
39.47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.81%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
