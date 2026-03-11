Fresenius Medical Care 35.58 CHF 0.45% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 46,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Einführung des Hämodialysegeräts 5008X dürfte nahtlos vonstattengehen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwochnachmittag nach einer Konferenz mit Investor Relations./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:56 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.