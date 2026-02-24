Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
35.22CHF
-1.67CHF
-4.53 %
10:31:45
SWX
24.02.2026 08:25:49
Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
Fresenius Medical Care
35.54 CHF -6.05%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei stärker gewesen als gedacht, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. Den operativen Ergebnisausblick für 2026 sieht er etwa auf Höhe der Erwartungen. Die US-Behandlungszahlen dürften stagnieren./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
47.50 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
38.25 €
|
Abst. Kursziel*:
24.18%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
39.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.55%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|09:28
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|08:34
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|08:25
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
