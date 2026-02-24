Fresenius Medical Care 35.54 CHF -6.05% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei stärker gewesen als gedacht, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. Den operativen Ergebnisausblick für 2026 sieht er etwa auf Höhe der Erwartungen. Die US-Behandlungszahlen dürften stagnieren./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:19 / GMT



