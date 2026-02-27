Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
35.71CHF
0.57CHF
1.62 %
12:04:38
SWX
02.03.2026 10:17:26
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
Fresenius Medical Care
35.90 CHF 0.13%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für FMC von 44 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 werde für den Dialysespezialisten ein Übergangsjahr ohne Wachstum bei sinkenden Gewinnen, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
39.13 €
|
Abst. Kursziel*:
7.33%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
39.57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.14%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|10:17
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:17
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:58
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|24.02.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|24.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|35.76
|1.76%
