|
13.03.2026 12:37:44
Kaufen für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach DZ BANK-Analyse
DZ BANK-Analyst Sven Kürten hat sich das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.
Die DZ Bank hat die Einstufung für FMC mit einem fairen Aktienwert von 56 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Transformation des Dialyse-Anbieters sei abgeschlossen, nun könne die "Ernte" beginnen, schrieb Sven Kürten am Freitag. Zentraler Wachstumstreiber sei die Markteinführung des neuen Dialysegeräts 5008X auf dem US-Markt. In diesem Jahr könne es noch Belastungen geben, dann aber sei Besserung in Sicht.
Aktienanalyse online: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bewegte sich um 12:20 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 39.74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 167’241 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 verlor die Aktie um 2.5 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
