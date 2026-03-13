Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analyse im Blick 13.03.2026 12:37:44

Kaufen für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach DZ BANK-Analyse

DZ BANK-Analyst Sven Kürten hat sich das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Fresenius Medical Care
35.91 CHF 0.30%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat die Einstufung für FMC mit einem fairen Aktienwert von 56 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Transformation des Dialyse-Anbieters sei abgeschlossen, nun könne die "Ernte" beginnen, schrieb Sven Kürten am Freitag. Zentraler Wachstumstreiber sei die Markteinführung des neuen Dialysegeräts 5008X auf dem US-Markt. In diesem Jahr könne es noch Belastungen geben, dann aber sei Besserung in Sicht.

Aktienanalyse online: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bewegte sich um 12:20 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 39.74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 167’241 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 verlor die Aktie um 2.5 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com

