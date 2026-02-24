Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

24.02.2026 09:28:23

Fresenius Medical Care (FMC) St Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Das vierte Quartal des Dialysekonzerns sei stark gewesen, aber der Ausblick auf 2026 signalisiere etwas Korrekturbedarf für den Konsens, schrieb Graham Doyle am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Die Behandlungszahlen seien immer noch schwach./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

