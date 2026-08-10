Morgan Stanley Aktie 653571 / US6174464486
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10.08.2026 20:27:00
Presse: PNE könnte komplett verkauft werden - Aktie gewinnt
Der Windparkentwickler PNE könnte einem Pressebericht zufolge vollständig in neue Hände gehen.
Anleger schöpften am Montag offenbar neuen Optimismus, dass es dieses Mal mit dem Verkauf klappen könnte. Die PNE-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zuletzt um fünf Prozent zu.
"Es werden momentan viele Gespräche mit Investoren geführt. Aber die Lage auf dem Markt ist, wie sie ist. Der Ausgang ist absolut offen", zitierte die Zeitung einen Insider. Mit Ergebnissen sei nicht vor dem Herbst zu rechnen. Die Aktionäre seien über den Vorgang bereits informiert. Sollte sich ein Käufer finden, rechnen Insider dem Bericht zufolge mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro. An der Börse ist PNE zurzeit knapp 760 Millionen Euro wert. Auf Anfrage der Zeitung habe ein PNE-Sprecher keinen Kommentar abgeben wollen.
DÜSSELDORF (awp international)
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