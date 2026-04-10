freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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10.04.2026
SWX
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13.04.2026 07:08:59
freenet Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Freenet von 36,00 auf 31,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Shekhan Ali passte seine Schätzungen für den Mobilfunkanbieter an die schwachen Ergebnisse des vierten Quartals 2025 an. Die jüngste Kurskorrektur biete aber eine gute Einstiegschance, schrieb er am Freitagnachmittag./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 16:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Buy
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
31.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.60 €
|
Abst. Kursziel*:
15.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.05%
|
Analyst Name::
Shekhan Ali
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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