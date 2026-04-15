freenet 24.95 CHF -1.14% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Freenet vor Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Mathieu Robilliard passte seine Prognosen für den Mobilfunkanbieter an die jüngsten Markttrends an. Daraus resultierten leicht sinkende Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 und 2027, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.