freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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12.08.2026 18:00:04
EQS-News: freenet bestätigt Guidance 2026 – robustes Kunden- und Umsatzwachstum sowie hohe Cash-Conversion im 1. Halbjahr 2026
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EQS-News: freenet AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
freenet bestätigt Guidance 2026 – robustes Kunden- und Umsatzwachstum sowie hohe Cash-Conversion im 1. Halbjahr 2026
Büdelsdorf, 12. August 2026 – Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat heute nach dem regulären Handelsschluss (Xetra) die Geschäftsergebnisse für das 1. Halbjahr 2026 veröffentlicht.
Das 1. Halbjahr 2026 war geprägt von weiterem Kunden- und Umsatzwachstum, einem bereits kommunizierten negativen Ergebniseffekt im Mobilfunkgeschäft sowie einer anhaltend positiven Entwicklung des IPTV-Geschäfts. Die Geschäftsentwicklung entsprach insgesamt den Erwartungen des Vorstands und bestätigt sowohl die Guidance für das Geschäftsjahr 2026 als auch die finanzielle Ambition 2028.
Die Kundenbasis stieg zum Ende des 1. Halbjahres 2026 auf insgesamt 10,136 Mio. Mobilfunk- und IPTV-Kunden (+1,4 % gegenüber Jahresende 2025) infolge einer robusten Vertriebsleistung. Die Konzernumsatzerlöse stiegen auf 1.512,9 Mio. EUR (+24,7 %). Wesentlicher Treiber dafür war die Integration der zum Jahresende 2025 erworbenen mobilezone Deutschland. Das adj. EBITDA belief sich auf 242,2 Mio. EUR (-5,9 %) und der adj. Free Cashflow auf 155,2 Mio. EUR (-4,2 %). Beide Kennzahlen wurden durch die bereits kommunizierte kommerzielle Vereinbarung mit einem Mobilfunknetzbetreiber belastet. Der Effekt ist vollständig in der Guidance 2026 sowie der finanziellen Ambition 2028 berücksichtigt und verändert die langfristige Ertragskraft des zugrunde liegenden Mobilfunkgeschäfts nicht.
Mit einer Cash-Conversion von über 60 % bleibt das Geschäftsmodell von freenet unverändert hoch cash-generierend und bestätigt die starke Fähigkeit des Unternehmens zur Dividendenausschüttung. Vor diesem Hintergrund wurde den Aktionären für die Geschäftsjahre 2026, 2027 und 2028 eine Mindestdividende von 2 EUR je Aktie garantiert.
Zum Ende des 1. Halbjahres 2026 betreute freenet insgesamt 8,304 Mio. Postpaid-Kunden und steigerte damit die Kundenbasis gegenüber dem Jahresende 2025 um +63 Tsd. Kunden. Ergänzend wurden im Berichtszeitraum +360 Tsd. Postpaid-Verträge im Reselling abgeschlossen.
Die Nachfrage nach freenet Mobilfunkdienstleistungen blieb stabil. Gleichzeitig steht der Mobilfunkmarkt weiterhin unter dem Einfluss eines anspruchsvollen Wettbewerbsumfelds und eines gegenüber den Vorjahren niedrigeren Preisniveaus. Vor diesem Hintergrund setzte freenet seine Strategie „Value over Volume“ konsequent fort und priorisierte profitable und langfristig werthaltige Kundenbeziehungen vor reinem Kundenwachstum. Ein zentrales Element hierfür ist die Positionierung der Marke freenet als Premium-Mobilfunkmarke im höherwertigen Tarifsegment, um die Ertragsqualität der Kundenbeziehungen weiter zu steigern.
Das adj. EBITDA im Segment Mobilfunk lag mit 186,2 Mio. EUR um 11,6 % unter dem Vorjahreswert. Im 1. Halbjahr 2026 betrug die Ergebnisbelastung aus der bestehenden kommerziellen Vereinbarung mit einem Mobilfunknetzbetreiber rund 22 Mio. EUR. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand einen negativen Effekt von rund 50 Mio. EUR. Dieser Effekt ist vollständig in der Guidance 2026 berücksichtigt und verändert die langfristige Ertragskraft des zugrunde liegenden Mobilfunkgeschäfts nicht. Die finanzielle Ambition 2028 basiert auf der konservativen Annahme, dass die zusätzliche Aufwandsbelastung aus der bestehenden kommerziellen Vereinbarung mit dem Mobilfunknetzbetreiber bis 2028 fortbesteht. freenet adressiert den Effekt mit operativen und strategischen Massnahmen und steht mit dem betreffenden Mobilfunknetzbetreiber in fortlaufendem Austausch über die Weiterentwicklung der kommerziellen Rahmenbedingungen mit dem Ziel, die Belastungen zu reduzieren.
Das IPTV-Geschäft setzte seinen profitablen Wachstumskurs im 1. Halbjahr 2026 fort. waipu.tv gewann netto +77 Tsd. Abo-Kunden hinzu und erhöhte die Kundenbasis auf 1,832 Mio. Abonnenten.
Die zunehmende Skalierung des Geschäftsmodells spiegelte sich erneut in der Entwicklung des adj. EBITDA wider, welches gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 36,5 % auf 18,5 Mio. EUR stieg. Wesentliche Treiber für diese Entwicklung waren die steigenden Umsatzerlöse aus dem Abo- und programmatischen Werbegeschäft in Verbindung mit einer konstanten Kostenbasis.
Das adj. EBITDA wurde dabei durch eine periodenfremde Belastung in Höhe von rund -1,4 Mio. EUR aus der Nachholung eines Bewertungssachverhalts im Vorratsvermögen beeinflusst. Der zugrunde liegende Sachverhalt ist wirtschaftlich dem Vorjahr zuzuordnen und steht nicht im Zusammenhang mit der operativen Entwicklung des Berichtszeitraums. Gleichwohl steigerte das Segment seinen Beitrag zum adj. EBITDA deutlich und untermauert seine zentrale Rolle als Wachstums- und Werttreiber innerhalb der finanziellen Ambition 2028.
Auf Basis der Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr bestätigt der Vorstand die Guidance für das Geschäftsjahr 2026. Der Vorstand erwartet für den Konzern ein adj. EBITDA zwischen 500 und 530 Mio. EUR und einen adj. Free Cashflow in Höhe von 270 bis 300 Mio. EUR.
Gleichzeitig sieht sich freenet auf Kurs, die finanzielle Ambition 2028 zu erreichen. Diese sieht ein adj. EBITDA von mindestens 620 Mio. EUR sowie einen adj. Free Cashflow von mindestens 340 Mio. EUR vor. Wesentliche Hebel bleiben die weitere Skalierung des IPTV-Geschäfts, die konsequente Weiterentwicklung des Mobilfunkvertriebs und Bestandskundenmanagements sowie der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz entlang der internen Wertschöpfungskette.
Vor dem Hintergrund der unverändert hohen Cash-Conversion beabsichtigt freenet, für die Geschäftsjahre 2026, 2027 und 2028 eine Mindestdividende von 2 EUR je Aktie auszuschütten. Sofern 80 % des jeweiligen adj. Free Cashflow einen höheren Betrag ergeben, soll dieser ausgeschüttet werden.
Am Donnerstag, den 13. August 2026, um 10:00 Uhr (MESZ) findet der Conference Call zu den Ergebnissen des 1. Halbjahres 2026 statt. Die Teilnahme ist via Webcast (listen-only mode) möglich. Eine Aufzeichnung wird im Anschluss bereitgestellt.
1 Hinweis zum adj. EBITDA des Segments Mobilfunk: Das adj. EBITDA des Segments Mobilfunk wurde im 1. Halbjahr 2026 wesentlich durch einen negativen Ergebniseffekt aus einer bestehenden kommerziellen Vereinbarung mit einem Mobilfunknetzbetreiber belastet. Die Belastung betrug im 1. Halbjahr 2026 rund 22 Mio. EUR. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand einen negativen Effekt von rund 50 Mio. EUR. Dieser Effekt ist vollständig in der Guidance 2026 berücksichtigt und verändert die langfristige Ertragskraft des zugrunde liegenden Mobilfunkgeschäfts nicht.
Hinweis: Es ist zu beachten, dass es aufgrund des Zahlenformats bei den Zwischen- und Endsummen rechnerische Rundungsdifferenzen geben kann, da die Zahlen auf eine Dezimalstelle gerundet wurden. Des Weiteren kann es bei der Konvertierung von Grösseneinheiten (z. B. Tsd. zu Mio.) bei ausgewiesenen Positionen zu einem Ergebnis von 0,0 bzw. -0,0 kommen.
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E-Mail: ir@freenet.ag
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12.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|freenet AG
|Hollerstrasse 126
|24782 Büdelsdorf
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@freenet.ag
|Internet:
|www.freenet.ag
|ISIN:
|DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0
|WKN:
|A0Z2ZZ , A1KQXU
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|LEI Code:
|5299003GLDODCVP8DO20
|EQS News ID:
|2381554
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2381554 12.08.2026 CET/CEST
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