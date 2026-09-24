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24.09.2026 17:49:00
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Partners Group hat von der EU-Kommission die Genehmigung für den Kauf einer Mehrheit an der französischen Naturkosmetikmarke Aroma-Zone erhalten.
Die EU-Kommission sieht keine Wettbewerbsbedenken, die gegen die Übernahme sprechen, wie sie am Donnerstag auf ihrer Webseite mitteilte. Sie verweist darauf, dass Eurazeo bereits heute ein bestimmender Aktionär sei und das Partners Group nicht in den gleichen Märkten tätig sei.
Partners Group hatte Anfang August bestätigt, in exklusiven Verhandlungen mit Eurazeo über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung zu stehen. Zum Kaufpreis machte Partners Group damals keine Angaben. Laut einem Bericht der "Financial Times" dürfte die Transaktion jedoch einen Unternehmenswert von rund 2 Milliarden Euro haben.
Die Partners Group-Aktie sackte im SIX-Handel am Donnerstag letztlich um 5,35 Prozent auf 591,00 Franken ab.
tp/cf
Zürich (awp)
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