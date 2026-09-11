Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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11.09.2026 16:04:00
Fraport-Aktie dennoch höher: Passagieraufkommen in Frankfurt leicht rückläufig
Der Frankfurter Flughafen war im Ferienmonat August etwas weniger frequentiert als im Vorjahreszeitraum.
Für die Papiere von Fraport geht es im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 2,71 Prozent nach oben auf 60,70 Euro.
/lew/zb
FRANKFURT (awp international)
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