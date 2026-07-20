Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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Fraport Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der jüngst eskalierte militärische Konflikt in Nahost habe aufgrund gestiegener Treibstoffpreise die wirtschaftliche Basis der Fluggesellschaften wieder unter Druck gesetzt, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Noch seien Kapazitätskürzungen weitgehend ausgeblieben und die Nachfrage habe sich bislang gut behauptet. Dies drohe sich aber im weiteren Verlauf bis in den Winter hinein zu ändern. Sollte es tatsächlich zu Kürzungen kommen, seien für Flughafenbetreiber wie Fraport vor allem das Ausmaß der Einschnitte, die jeweilige Abhängigkeit von den Airlines sowie deren Bilanzstärke von Bedeutung./edh/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
66.05 €
|
Abst. Kursziel*:
12.04%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
66.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.53%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
|
09:28
|XETRA-Handel MDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
14.07.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker (finanzen.ch)
|
14.07.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
|
14.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
14.07.26
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
14.07.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Fraport-Aktie dennoch höher: Frankfurt-Flughafen mit gesenktem Passagierziel für 2026 (Dow Jones)
|
13.07.26
|Handel in Frankfurt: MDAX notiert zum Start im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Fraport AG
|10:39
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|10:08
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:39
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|10:08
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10:39
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|10:08
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|16.06.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|60.85
|0.41%
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