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Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

60.90
CHF
0.30
CHF
0.50 %
12:04:01
SWX
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21.07.2026 10:08:02

Fraport Market-Perform

Fraport
61.49 CHF -0.83%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der jüngst eskalierte militärische Konflikt in Nahost habe aufgrund gestiegener Treibstoffpreise die wirtschaftliche Basis der Fluggesellschaften wieder unter Druck gesetzt, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Noch seien Kapazitätskürzungen weitgehend ausgeblieben und die Nachfrage habe sich bislang gut behauptet. Dies drohe sich aber im weiteren Verlauf bis in den Winter hinein zu ändern. Sollte es tatsächlich zu Kürzungen kommen, seien für Flughafenbetreiber wie Fraport vor allem das Ausmaß der Einschnitte, die jeweilige Abhängigkeit von den Airlines sowie deren Bilanzstärke von Bedeutung./edh/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fraport AG Market-Perform
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
66.05 € 		Abst. Kursziel*:
12.04%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
66.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.53%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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