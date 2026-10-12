LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Flatexdegiro vor Quartalszahlen aus der Branche von 45 auf 44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Man werde beim deutschen Online-Broker wohl auf die Jahreszahlen warten müssen, um Fragen zu Strategie und Kundenwachstum beantwortet zu bekommen, schrieb Grace Dargan in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den Umsatzplan für 2026 gebe es Spielraum nach oben./bek/mis;