flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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flatexDEGIRO Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Flatexdegiro vor Quartalszahlen aus der Branche von 45 auf 44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Man werde beim deutschen Online-Broker wohl auf die Jahreszahlen warten müssen, um Fragen zu Strategie und Kundenwachstum beantwortet zu bekommen, schrieb Grace Dargan in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den Umsatzplan für 2026 gebe es Spielraum nach oben./bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Overweight
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Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
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Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
44.00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25.80 €
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Abst. Kursziel*:
70.54%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
25.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70.41%
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Analyst Name::
Grace Dargan
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KGV*:
-