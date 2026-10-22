flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
21.28CHF
-1.16CHF
-5.17 %
17:13:44
SWX
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22.10.2026 13:15:09
flatexDEGIRO Hold
flatexDEGIRO
22.04 CHF -3.84%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flatexdegiro nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Kennziffern des Online-Brokers seien leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Mengxian Sun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei hauptsächlich auf die Provisionserträge zurückzuführen./edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Hold
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
23.98 €
|
Abst. Kursziel*:
29.27%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
23.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.08%
|
Analyst Name::
Mengxian Sun
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|12.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|13:15
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|12:48
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|UBS AG
|21.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|12.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|12:48
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|12.10.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|08.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|13:15
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|flatexDEGIRO AG
|21.28
|-5.17%
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