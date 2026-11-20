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|flatexDEGIRO-Investmentbeispiel
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20.11.2026 10:02:10
MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätte eine Investition in flatexDEGIRO von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in flatexDEGIRO-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit flatexDEGIRO-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die flatexDEGIRO-Aktie an diesem Tag bei 10.51 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9.515 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 206.28 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Anteils am 19.11.2026 auf 21.68 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 106.28 Prozent vermehrt.
Am Markt war flatexDEGIRO jüngst 2.33 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der flatexDEGIRO-Aktie fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der flatexDEGIRO-Aktie bei 4.40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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