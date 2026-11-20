Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit flatexDEGIRO-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die flatexDEGIRO-Aktie an diesem Tag bei 10.51 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9.515 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 206.28 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Anteils am 19.11.2026 auf 21.68 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 106.28 Prozent vermehrt.

Am Markt war flatexDEGIRO jüngst 2.33 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der flatexDEGIRO-Aktie fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der flatexDEGIRO-Aktie bei 4.40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch