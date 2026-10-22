ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Flatexdegiro nach Quartalszahlen des Onlinebrokers auf "Buy" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Das operative Ergebnis habe die Konsensschätzung nur wegen administrativer Sonderaufwendungen verfehlt, schrieb Amit Jagadeesh am Mittwoch. Um diese bereinigt habe es knapp darüber gelegen. Allerdings liege das Bruttoergebnis vor allem wegen enttäuschender Provisionen unter den Erwartungen, was bei den Anlegern schwerer wiegen dürfte. Die Aktie sei indes weiterhin günstig bewertet - sowohl historisch als auch im Vergleich zur Konkurrenz./rob/gl/edh;