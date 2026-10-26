flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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flatexDEGIRO Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem Bericht des Online-Brokers zum dritten Quartal bleibt Analyst Christoph Greulich von seiner Kaufempfehlung überzeugt, wie er am Montag schrieb. Er geht von einem attraktiven Ergebniswachstum im zweistelligen Prozentbereich in den kommenden Jahren aus. Dabei verwies der Analyst auf eine disziplinierte Strategie, die auf profitables Wachstum ausgerichtet sei./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.36 €
|
Abst. Kursziel*:
88.36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
78.86%
|
Analyst Name::
Christoph Greulich
|
KGV*:
-
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