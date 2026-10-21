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21.10.2026 22:01:10

flatexDEGIRO Hold

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. In turbulenten Zeiten seien die Gewinne des Online-Brokers robust, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch nach den Zahlen für das dritte Quartal. Der Fokus der Investoren liege nun auf der Strategie, zu der sich das Unternehmen im Februar äußern will./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Hold
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