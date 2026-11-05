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flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111

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05.11.2026 14:27:06

flatexDEGIRO Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die von den EU-Onlinehandelsplattformen Avanza, Flatexdegiro und Nordnet gemeldeten geschäftlichen Kennzahlen für den Monat Oktober hätten einen leichten Aufschwung bei der Handelsaktivität der Kunden gezeigt, schrieb Christoph Greulich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar hätten alle drei Unternehmen mehr Geschäfte abgewickelt als im September, der aktuell der Tiefpunkt dieses Jahres gewesen sei, doch die Handelsaktivität sei weiter deutlich unter den hohen Niveaus des ersten Halbjahres geblieben./ck/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 18:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Christoph Greulich 		KGV*:
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14:27 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.10.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.10.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.10.26 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
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