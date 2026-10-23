flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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23.10.2026
SWX
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26.10.2026 07:09:07
flatexDEGIRO Overweight
flatexDEGIRO
20.61 CHF -6.51%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Flatexdegiro von 44 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die von den Investoren gesehenen Wachstumsrisiken seien auf dem aktuellen Bewertungsniveau mehr als eingepreist, schrieb Grace Dargan am Freitag. Flatexdegiro ist nun ihr Favorit unter den europäischen Onlinebrokern./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Overweight
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
22.38 €
|
Abst. Kursziel*:
92.14%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
22.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
93.17%
|
Analyst Name::
Grace Dargan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
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