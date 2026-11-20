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20.11.2026 08:54:36
Flatexdegiro will für bis zu 100 Millionen Euro Aktien zurückkaufen
FRANKFURT (awp international) - Der Online-Broker Flatexdegiro legt ein millionenschweres Aktienrückkaufprogramm auf. So will das Unternehmen für bis zu 100 Millionen Euro eigene Aktien erwerben, teilte Flatexdegiro am Freitag in Frankfurt mit. Dies entspreche bis zu 4,2 Prozent des Grundkapitals. Das Programm soll am 23. November starten und bis spätestens 26. Mai 2027 laufen. Die zurückgekauften Aktien können für alle gesetzlich zulässigen Zwecke verwendet werden, hiess es./nas/stk
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Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
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US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
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