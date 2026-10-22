flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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23.10.2026 14:50:00
flatexDEGIRO Hold
flatexDEGIRO
20.55 CHF -6.77%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Insgesamt hätten die Quartalszahlen des Online-Brokers und die anschließende Telefonkonferenz die Kernaussagen, die seiner jüngsten Herabstufung der Aktie zugrunde gelegen hätten, untermauert, schrieb Mengxian Sun in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Hold
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
23.42 €
|
Abst. Kursziel*:
32.37%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
22.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.76%
|
Analyst Name::
Mengxian Sun
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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