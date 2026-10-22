flatexDEGIRO 20.55 CHF -6.77% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Insgesamt hätten die Quartalszahlen des Online-Brokers und die anschließende Telefonkonferenz die Kernaussagen, die seiner jüngsten Herabstufung der Aktie zugrunde gelegen hätten, untermauert, schrieb Mengxian Sun in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.