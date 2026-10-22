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flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111

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23.10.2026 14:50:00

flatexDEGIRO Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Insgesamt hätten die Quartalszahlen des Online-Brokers und die anschließende Telefonkonferenz die Kernaussagen, die seiner jüngsten Herabstufung der Aktie zugrunde gelegen hätten, untermauert, schrieb Mengxian Sun in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Hold
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Mengxian Sun 		KGV*:
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22.10.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
21.10.26 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
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