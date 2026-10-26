flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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26.10.2026 12:08:24
flatexDEGIRO Buy
flatexDEGIRO
21.72 CHF 5.39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Freitagabend an die Ergebnisse des dritten Quartals an. Er folgt dem Onlinebroker in seinem Optimismus hinsichtlich weiterer Kundenzuwächse./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.38 €
|
Abst. Kursziel*:
123.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
112.22%
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
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