Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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Evonik Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi hob seine Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (adj. Ebitda) des dritten Quartals um 16 Prozent an. Er begründet dies in erster Linie mit den Preisen für das Tierfuttereiweiß Methionin. Für das Gesamtjahr sieht er sich nun am oberen Ende der Zielspanne des Konzerns und leicht über dem Konsens. Udeshi ist überrascht, dass sich die Methionin-Preise nicht schneller normalisiert haben. Er würde aber nicht unterschreiben, dass das aktuelle Niveau auch 2027 und darüber hinaus zu halten sei. Er begründet dies mit herausfordernden Aussichten für Angebot und Nachfrage./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Underweight
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
18.22 €
|
Abst. Kursziel*:
-23.16%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
18.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23.75%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
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