Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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Evonik Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik von 15 auf 15,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das etwas gestiegene Kursziel trage höheren Volumina des Spezialchemiekonzerns im Industriesegment und einer niedrigeren Steuerquote Rechnung, schrieb Sebastian Bray am Sonntag. Nach jüngsten Spitzenergebnissen dürfte 2027 allerdings ein schwächeres Jahr werden./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Sell
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
15.50 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
18.08 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.27%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
17.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.17%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
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