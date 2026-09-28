BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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28.09.2026 18:23:00
BASF: Evonik schlägt Übernahmeangebot aus
BASF aus Ludwigshafen ist mit einer Offerte für den Konkurrenten Evonik abgeblitzt. Eine Schlüsselrolle fällt der RAG-Stiftung als Evonik-Aktionärin zu. Dort im Kuratorium: NRW-Ministerpräsident Wüst.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
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|BASF Aktie News: BASF am Nachmittag nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
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28.09.26
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28.09.26
|Niedrigwasser schränkt Schifffahrt auf dem Rhein stark ein (AWP)
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28.09.26
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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28.09.26
|EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information (EQS Group)