Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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Evonik Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen zum zweiten Quartal von 17 auf 18 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte erhöhte die Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr um rund sechs Prozent. Rückenwind verliehen dem Hersteller von Spezialchemikalien zum einen das Umsatzwachstum und zum anderen höhere Margen, schrieb sie in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18.02 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.84%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
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