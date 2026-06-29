Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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Evonik Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik nach Eckdaten und einer erhöhten Prognose mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Spezialchemiekonzerns seien mit Blick auf die operative Gewinnentwicklung (Ebitda) stark ausgefallen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Reaktion. Im Methionin-Geschäft sei derweil wegen des steigenden Angebots mit einer Normalisierung zu rechnen. Insofern könne sie nicht sagen können, dass die Erwartungen für das nächste Jahr nun risikofrei seien./la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15.85 €
|
Abst. Kursziel*:
7.26%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
15.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.85%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
|
26.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
26.06.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Mittag leichter (finanzen.ch)
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26.06.26
|Evonik steigert operatives Ergebnis und hebt Jahresausblick an (AWP)
|
26.06.26
|Evonik-Aktie tritt auf der Stelle: Konzern hebt nach starkem Quartal die Gewinnprognose an (Dow Jones)
|
26.06.26
|EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Current financial and forecast data for the second quarter of 2026 and adjustment of the outlook for the financial year 2026 (EQS Group)
|
26.06.26
|EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Aktuelle Geschäfts- und Prognosedaten für das zweite Quartal 2026 und Anpassung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2026 (EQS Group)
|
26.06.26
|Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.ch)
|
24.06.26
|Handel in Frankfurt: MDAX sackt am Mittwochmittag ab (finanzen.ch)
Analysen zu Evonik AG
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|26.06.26
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|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
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|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
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|20.05.26
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|08.05.26
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|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Evonik Hold
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|27.05.26
|Evonik Halten
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