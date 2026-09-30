Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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30.09.2026 10:02:14
MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Evonik von vor 10 Jahren angefallen
Bei einem frühen Evonik-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Evonik-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 30.10 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Evonik-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 33.228 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 659.25 EUR, da sich der Wert einer Evonik-Aktie am 29.09.2026 auf 19.84 EUR belief. Das entspricht einer Einbusse um 34.08 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Evonik eine Börsenbewertung in Höhe von 9.25 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Evonik-Anteils fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Evonik-Anteils bei 33.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
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● Hebelprodukte und Margin Calls
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