September 2026: Die Expertenmeinungen zur Evonik-Aktie

1 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Evonik veröffentlicht.

1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 14,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 6,38 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Evonik-Aktie von 20,38 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 28.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 14,00 EUR -31,31 28.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 24.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 11.09.2026

Redaktion finanzen.ch