Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: Die Expertenmeinungen zur Evonik-Aktie
So geht es mit der Evonik-Aktie Experten zufolge weiter.
1 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Evonik veröffentlicht.
1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 14,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 6,38 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Evonik-Aktie von 20,38 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|28.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|14,00 EUR
|-31,31
|28.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|24.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|11.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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